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Акорда Сегодня, 15:18
188
Сегодня, 15:18
188
Фото: Акорда

Токаев поручил акиму Шымкента повысить качество жизни горожан

Президент принял акима Шымкента Мурата Айтенова, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. Мурат Айтенов отчитался об основных показателях социально-экономического развития третьего мегаполиса за прошлый год и планах на следующий период.

Согласно его докладу главе государства:

▪️ В прошлом году объем инвестиций в экономику города увеличился на 13,8% и достиг 549,4 миллиарда тенге. 
▪️ Количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 110 тысяч, на них приходится 40,7% общего объема валового регионального продукта. 
▪️ С учетом перспектив развития Шымкента в этом году планируется утвердить новый генплан. 
▪️ До конца года жители окраин города будут полностью обеспечены питьевой водой и электричеством. 
▪️ В рамках национального проекта "Комфортная школа" в Шымкенте запланировано строительство 25 школ. 
 
Касым-Жомарт Токаев поставил перед Муратом Айтеновым ряд задач по решению социальных вопросов, повышению качества жизни горожан, а также дальнейшему развитию Шымкента.

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#Акорда #Мурат Айтенов #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:18
188
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