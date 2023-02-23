Токаев поручил акиму Шымкента повысить качество жизни горожан

Фото: Акорда

Президент принял акима Шымкента Мурата Айтенова, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. Мурат Айтенов отчитался об основных показателях социально-экономического развития третьего мегаполиса за прошлый год и планах на следующий период.

Согласно его докладу главе государства:

▪️ В прошлом году объем инвестиций в экономику города увеличился на 13,8% и достиг 549,4 миллиарда тенге.

▪️ Количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 110 тысяч, на них приходится 40,7% общего объема валового регионального продукта.

▪️ С учетом перспектив развития Шымкента в этом году планируется утвердить новый генплан.

▪️ До конца года жители окраин города будут полностью обеспечены питьевой водой и электричеством.

▪️ В рамках национального проекта "Комфортная школа" в Шымкенте запланировано строительство 25 школ.



Касым-Жомарт Токаев поставил перед Муратом Айтеновым ряд задач по решению социальных вопросов, повышению качества жизни горожан, а также дальнейшему развитию Шымкента.