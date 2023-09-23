Токаев подписал закон, упрощающий таможенный контроль между Казахстаном и Турцией

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

