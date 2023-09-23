Токаев подписал закон, упрощающий таможенный контроль между Казахстаном и Турцией
Вчера, 12:31
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Вчера, 12:31Вчера, 12:31
419Фото: Акорда
Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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