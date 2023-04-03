Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о функционировании филиалов образовательных организаций Российской Федерации в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Главой государства подписан Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации и филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан", - говорится в сообщении на сайте Акорды.