  • 6 Февраля, 21:28
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Токаев подписал закон о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников СНГ

Сегодня, 21:21
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 21:21
Сегодня, 21:21
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Фото: akorda.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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