Токаев подписал закон о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников СНГ

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.