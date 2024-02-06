Текст Закона публикуется в печати.
Токаев подписал закон о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников СНГ
Сегодня, 21:21
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Сегодня, 21:21Сегодня, 21:21
55Фото: akorda.kz
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.