Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Токаев подписал закон о ратификации соглашения со странами СНГ по товарным знакам
akorda.kz Сегодня, 18:45
228
Сегодня, 18:45
228
Фото: akorda.kz

Токаев подписал закон о ратификации соглашения со странами СНГ по товарным знакам

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний", передаёт BaigeNews.kz.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:45
228
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх