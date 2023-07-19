Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом на полях первого Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Обсуждены перспективы развития казахско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.



Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом. По его словам, Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии отношений между двумя странами и готов придать новый импульс взаимодействию по всем приоритетным направлениям.

Наследный принц Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах, выразив готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Астаной и Эль-Кувейтом, подчеркнул наличие огромного потенциала для развития торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного, туристического сотрудничества.