Токаев обсудил сотрудничество с председателем правления Mercedes-Benz Group

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления Mercedes-Benz Group Олой Каллениусом. На встрече обсуждены перспективы сотрудничества в области автомобильной индустрии и инновационных решений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что Казахстан стремится к диверсификации экономики и развитию промышленного производства, и машиностроение занимает особое место в этой стратегии.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в нашей стране успешно работают такие известные мировые компании, как General Electric, General Motors, Chevrolet, Kia и Hyundai. В прошлом году производство автомобилей в Казахстане превысило 100 000 единиц, рост составил 28 процентов. Экспорт увеличился вдвое, достигнув 3,8 миллиарда долларов.

Руководитель немецкого автоконцерна проинформировал президента о новых подходах компании к развитию глобальных цепочек поставок и возможностях для экономики Казахстана.

Mercedes-Benz Group - один из ведущих мировых автопроизводителей. В 2022 году компания произвела порядка 2,5 миллиона автомобилей.

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Mercedes-Benz Group заняла 41-е место, а в списке Fortune Global 500 – 38-е место.