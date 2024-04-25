Президент обозначил актуальные задачи АНК для достижения успеха

Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева в онлайн-режиме проходит заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", передаёт корреспондент BaigeNews.kz. В ходе заседания президент назвал актуальные задачи, на которых АНК должна сфокусировать усилия для достижения успеха.

На заседании Курултая в Атырау были обобщены ключевые идеологемы и определён перечень базовых ценностей. Это – Независимость и Патриотизм, Единство и Солидарность, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство. Касым-Жомарт Токаев уверен, что данные ценности задают смыслы и ориентиры во всех ключевых сферах, от политики и экономики до образования и культуры. Они формируют наш образ будущего и укрепляют общегражданскую идентичность, с ними в полной мере согласуются и принципы деятельности АНК.

"После заседания Национального курултая я внимательно следил за ходом общественного обсуждения его итогов: читал отзывы, пожелания и рекомендации экспертов и просто неравнодушных граждан. На мой взгляд, лейтмотивом многих высказанных мнений стала мысль о том, что Курултай в Атырау стал по сути точкой отсчета новой философии и идеологии развития нашей нации", - сказал президент.

Вместе с тем он отметил, что изложенная на Курултае общенациональная доктрина, или платформа, заработает в полную силу, только если получит поддержку всех ведущих институтов гражданского общества. Определяющую роль в укоренении заложенных в ней прогрессивных установок предстоит сыграть Ассамблее.

"Вся система социализации граждан в стране должна быть ориентирована на продвижение идеалов любви к Родине, основана на уважении культуры, обычаев и традиций нашего народа. Принципиальное значение имеют задачи формирования правильных ценностей, взглядов и убеждений граждан, а также укрепления взаимопонимания и согласия в обществе. Эти вопросы нельзя пускать на самотёк, они требуют постоянного участия Ассамблеи и всех государственных органов в центре и на местах", - подчеркнул Токаев.

По его словам, огромное внимание следует уделить воспитанию детей на основе наших фундаментальных ценностей. Мировоззрение подрастающего поколения должно быть свободно от исторических травм и обид, догматизма и застарелых культурных стереотипов. Важно, чтобы мировоззрение молодых людей базировалось на объективном восприятии прошлого, настоящего и будущего страны как общего неделимого достояния нашей единой нации, без политизации и ненужных эмоций.