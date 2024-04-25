Президент обозначил актуальные задачи АНК для достижения успеха
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Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева в онлайн-режиме проходит заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", передаёт корреспондент BaigeNews.kz. В ходе заседания президент назвал актуальные задачи, на которых АНК должна сфокусировать усилия для достижения успеха.
На заседании Курултая в Атырау были обобщены ключевые идеологемы и определён перечень базовых ценностей. Это – Независимость и Патриотизм, Единство и Солидарность, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство. Касым-Жомарт Токаев уверен, что данные ценности задают смыслы и ориентиры во всех ключевых сферах, от политики и экономики до образования и культуры. Они формируют наш образ будущего и укрепляют общегражданскую идентичность, с ними в полной мере согласуются и принципы деятельности АНК.
"После заседания Национального курултая я внимательно следил за ходом общественного обсуждения его итогов: читал отзывы, пожелания и рекомендации экспертов и просто неравнодушных граждан. На мой взгляд, лейтмотивом многих высказанных мнений стала мысль о том, что Курултай в Атырау стал по сути точкой отсчета новой философии и идеологии развития нашей нации", - сказал президент.
Вместе с тем он отметил, что изложенная на Курултае общенациональная доктрина, или платформа, заработает в полную силу, только если получит поддержку всех ведущих институтов гражданского общества. Определяющую роль в укоренении заложенных в ней прогрессивных установок предстоит сыграть Ассамблее.
"Вся система социализации граждан в стране должна быть ориентирована на продвижение идеалов любви к Родине, основана на уважении культуры, обычаев и традиций нашего народа. Принципиальное значение имеют задачи формирования правильных ценностей, взглядов и убеждений граждан, а также укрепления взаимопонимания и согласия в обществе. Эти вопросы нельзя пускать на самотёк, они требуют постоянного участия Ассамблеи и всех государственных органов в центре и на местах", - подчеркнул Токаев.
По его словам, огромное внимание следует уделить воспитанию детей на основе наших фундаментальных ценностей. Мировоззрение подрастающего поколения должно быть свободно от исторических травм и обид, догматизма и застарелых культурных стереотипов. Важно, чтобы мировоззрение молодых людей базировалось на объективном восприятии прошлого, настоящего и будущего страны как общего неделимого достояния нашей единой нации, без политизации и ненужных эмоций.
"Мы, народ Казахстана, должны следовать собственной идеологической повестке, свободной от негативного влияния извне. В основе нашей идеологии – Независимость государства. Помимо правильных слов и намерений, важны конкретные дела и каждодневные усилия. В учебно-воспитательном процессе должны звучать принципы "Мы разные, но мы равные", "Единый народ Казахстана"", - сказал президент.
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