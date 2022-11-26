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Токаев об итогах выборов: "Приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа"
Касым-Жомарт Токаев, выступая на на церемонии инаугурации во Дворце Независимости, сообщил, что итоги прошедших выборов расценивает как поддержку его политической реформы, передаёт BaigeNews.kz.
"На этих выборах соотечественники убедительно поддержали меня. Доверие народа – это самая высокая ценность, которую невозможно сравнить ни с чем. Итоги выборов я расцениваю как поддержку моей политической платформы и мандат доверия на реализацию планов на предстоящий период. Возглавлять страну, пользуясь всенародной поддержкой, — это высокая честь и колоссальная ответственность".
Глава государства добавил, что предстоящие семь лет расценивает как свой долг перед поколениями.
"Расцениваю это как уникальную возможность в предстоящие семь лет исполнить свой долг перед нынешним и будущими поколениями. У казахов есть благородное понятие "аманат" — завет. Доверие народа — это вверенный мне аманат. И исполнить его — мой священный долг. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и превратить Казахстан в процветающее и благополучное государство".
Напомним, что президентские выборы состоялись 20 ноября. За Токаева проголосовали более 6 миллионов казахстанцев или 81,31 процента граждан страны.
Торжественная церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Глава государства принёс присягу народу.
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