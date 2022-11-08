Токаев: Нужно ускорить реконструкцию водовода "Астрахань – Мангистау", износ которого достиг 80 процентов

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Во время встречи с общественностью в Атырауской области президент высказался о развитии придорожной инфраструктуры в регионе и обеспечении населения качественной питьевой водой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Глава государства отметил, что на дороге "Атырау – Доссор" после ввода в эксплуатацию первой очереди национального нефтехимического комплекса резко возрастёт трафик на дороге. Уполномоченные органы должны ускорить перевод категории эксплуатации этой дороги с третьей в первую.

"Многие сёла Атырауской области не подключены к централизованному водоснабжению. Во многих населенных пунктах жители получают чистую воду только в определенное время. Это происходит из-за высокого износа инфраструктурных сетей. К примеру, очистные сооружения, обеспечивающие водой Атырау и Макатский район, находятся в аварийном состоянии", - сказал он.

Президент отметил, что в ближайшие пять лет дефицит пресной воды в регионе может достичь 40 процентов. Поэтому правительство и акимат области должны уделить пристальное внимание модернизации системы водоснабжения.