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  • Токаев: Нужно ускорить реконструкцию водовода "Астрахань – Мангистау", износ которого достиг 80 процентов
pixabay.com Сегодня, 11:27
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Фото: pixabay.com

Токаев: Нужно ускорить реконструкцию водовода "Астрахань – Мангистау", износ которого достиг 80 процентов

Во время встречи с общественностью в Атырауской области президент высказался о развитии придорожной инфраструктуры в регионе и обеспечении населения качественной питьевой водой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Глава государства отметил, что на дороге "Атырау – Доссор" после ввода в эксплуатацию первой очереди национального нефтехимического комплекса резко возрастёт трафик на дороге. Уполномоченные органы должны ускорить перевод категории эксплуатации этой дороги с третьей в первую.

"Многие сёла Атырауской области не подключены к централизованному водоснабжению. Во многих населенных пунктах жители получают чистую воду только в определенное время. Это происходит из-за высокого износа инфраструктурных сетей. К примеру, очистные сооружения, обеспечивающие водой Атырау и Макатский район, находятся в аварийном состоянии", - сказал он.

 Президент отметил, что в ближайшие пять лет дефицит пресной воды в регионе может достичь 40 процентов. Поэтому правительство и акимат области должны уделить пристальное внимание модернизации системы водоснабжения.

"Следует ускорить подключение двух новых фильтрующих станций. Нужно ускорить запланированную реконструкцию водовода "Астрахань – Мангистау", износ которого достиг 80 процентов. Вместе с тем Правительству следует активизировать переговоры с банками, финансовыми институтами по вопросу строительства новой ветки водовода с Волги. Большинство оросительных каналов в регионе обветшали. В этом году из республиканского бюджета выделены средства на ремонт трёх каналов. Необходимы ресурсы на восстановление ещё одиннадцати. Поручаю правительству рассмотреть возможность финансирования данных проектов в ближайшие два года. Обеспечение граждан питьевой водой – обязанность государства. Поэтому откладывать решение данного вопроса недопустимо", - подчеркнул президент. 

 

 

 

 

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#питьевая вода #Президент Казахстана #Атырауская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:27
136
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