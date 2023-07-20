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Акорда Сегодня, 09:16
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Сегодня, 09:16
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Фото: Акорда

Токаев назначил заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента

Касым-Жомарт Токаев назначил Айдына Кульсеитова заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента, передаёт Baigenews.kz.

Ранее он заведовал там отделом стратегического планирования.

Айдын Кульсеитов родом из Усть-Каменогорска. В разное время работал в vинистерстве индустрии и торговли, министерстве энергетики и минеральных ресурсов. Возглавлял "Национальный инновационный фонд" и "Казахстанский институт развития индустрии".

Руководил Центром стратегических разработок и анализа АП.

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Сегодня, 09:16
290
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