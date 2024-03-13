Ток-шоу на "Хабаре" закрыли после скандала с жертвой насилия

Ток-шоу "Бірақ..." на телеканале "Хабар" закроют. Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Одними из главных задач министерства культуры и информации являются пропаганда семейных ценностей, координация деятельности по защите материнства и детства, противодействие семейно-бытовому насилию. В этих целях 11 марта на канале "Хабар" вышла программа "Бірақ...", которая призвана не только озвучивать актуальные проблемы семей, но и способствовать выработке их решения. Однако в данном выпуске в прямом эфире редакция не смогла достичь поставленных задач, введя в заблуждение героиню и вызвав неоднозначную реакцию общества", - написала Аида Балаева на своей странице в Facebook.

В эфире жертву домашнего насилия пытались помирить с мужем. При этом героиня передачи не знала, что бивший её супруг появится в студии, и это стало для неё стрессом.

"Национальный телеканал, в том числе разъясняющий государственную политику, не должен допускать подобное. Прежде всего, редакция должна была соблюсти все этические нормы, не допускать даже скрытой поддержки семейно-бытового насилия и провокаций, не унижать героев публично. Произошедшее в прямом эфире должно стать большим уроком для редакции телеканала. Данное ток-шоу будет закрыто", - сообщила министр.