"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций

В матче раунда плей-офф Лиги Конференций костанайский "Тобол" на выезде сыграл с чешской "Викторией" Пльзень, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Явными фаворитами были чешские футболисты, они атаковали с первых минут, но стартовый прессинг казахстанцы выдержали, однако затем все равно пропустили, когда после углового ударом в упор отличился Томаш Хоры. Во второй половине хозяева продолжили атаковать и Рафиу Дуросинми удвоил преимущество своей команды, а итог подвел Ибрахим Траоре — 3:0.

Таким образом, в групповой этап еврокубков вышла "Виктория". "Тобол" после побед над швейцарским "Базелем" и североирландским "Дерри Сити" покидает турнир.