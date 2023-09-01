"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Сегодня, 09:58
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Сегодня, 09:58Сегодня, 09:58
282Фото: Sports.kz
В матче раунда плей-офф Лиги Конференций костанайский "Тобол" на выезде сыграл с чешской "Викторией" Пльзень, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Явными фаворитами были чешские футболисты, они атаковали с первых минут, но стартовый прессинг казахстанцы выдержали, однако затем все равно пропустили, когда после углового ударом в упор отличился Томаш Хоры. Во второй половине хозяева продолжили атаковать и Рафиу Дуросинми удвоил преимущество своей команды, а итог подвел Ибрахим Траоре — 3:0.
Таким образом, в групповой этап еврокубков вышла "Виктория". "Тобол" после побед над швейцарским "Базелем" и североирландским "Дерри Сити" покидает турнир.
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