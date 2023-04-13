  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

instagram.vom/@timurturlov Сегодня, 19:57
92
Сегодня, 19:57
92
Фото: instagram.vom/@timurturlov

Тимур Турлов стал отцом в шестой раз

У бизнесмена Тимура Турлова родилась дочь. Радостной новостью он поделился в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Қазақ еліне +1 АРУ! У нас с сегодня родилась здоровая дочка. 3208/55", - подписал снимок с новорождённой предприниматель.

Это шестой ребёнок в семье 35-летнего финансиста.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Timur Turlov (@timurturlov)

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:57
92
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх