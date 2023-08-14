ТЭЦ-3 в Астане готова к отопительному сезону на 90%

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом строительства ТЭЦ-3 и газовых тепловых станций (ГТС) "Туран" и "Юго-Восток" в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"В настоящее время работы на ТЭЦ-3 выполнены на 90%. Уже в текущем году планируется поэтапный запуск всех 4-х котлов (газ), что даст столице прирост мощности в размере 440 Гкал/ч", - говорится в сообщении.

Алихан Смаилов подчеркнул, что проект имеет большое социальное значение и его реализация находится на контроле Главы государства.

"Очень важно, чтобы в предстоящий отопительный сезон вы котел за котлом ввели в эксплуатацию и дали дополнительное тепло городу. Акимату нужно принять все необходимые меры для своевременного запуска объекта", – сказал он.

Затем Премьер-Министр посетил газовую тепловую станцию "Туран", которая обеспечит столицу дополнительным объемом теплоснабжения в размере порядка 350 Гкал/ч. Было доложено, что проект обеспечен необходимым финансированием, работы идут по графику.

Далее правительственная делегация проинспектировала строительство газовой теплостанции "Юго-Восток" мощностью 350 Гкал/ч, которая должна охватить район левобережья.