Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


ktf.kz Сегодня, 21:43
54
Фото: ktf.kz

Теннисистка Жибек Куламбаева завоевала свой 20-й трофей ITF

Казахстанка Жибек Куламбаева с представительницей России Екатериной Яшиной праздновала успех в парном разряде турнира серии ITF в Алматы с призовым фондом в 25 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Жибек и Екатерина в финале на решающем супер тай-брейке вырвали победу у первой пары соревнования, россиянок Амины Аншба и Софьи Лансере 7:6 (7:4), 5:7, 10:8.

Куламбаева выиграла свой четвёртый турнир в парном разряде в нынешнем сезоне. Всего на счету у казахстанки 18 титулов в парном и два трофея в одиночном разряде под эгидой международной Федерации тенниса.

4 сентября Жибек сыграет в финале одиночного разряда против россиянки Екатерины Маклаковой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#теннис #спорт #соревнования
Сегодня, 21:43
54
Журналист

Рекомендуем

Наверх