Теннисистка Жибек Куламбаева завоевала свой 20-й трофей ITF

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Казахстанка Жибек Куламбаева с представительницей России Екатериной Яшиной праздновала успех в парном разряде турнира серии ITF в Алматы с призовым фондом в 25 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Жибек и Екатерина в финале на решающем супер тай-брейке вырвали победу у первой пары соревнования, россиянок Амины Аншба и Софьи Лансере 7:6 (7:4), 5:7, 10:8.

Куламбаева выиграла свой четвёртый турнир в парном разряде в нынешнем сезоне. Всего на счету у казахстанки 18 титулов в парном и два трофея в одиночном разряде под эгидой международной Федерации тенниса.

4 сентября Жибек сыграет в финале одиночного разряда против россиянки Екатерины Маклаковой.