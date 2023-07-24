Темпы роста продаж авто в Казахстане в шесть раз выше среднемировых

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За пять месяцев в стране продали более 66 тысяч новых автомобилей.

Итоги первых пяти месяцев текущего года с уверенностью показывают, что мировой автопром практически восстановился, передает Baigenews.kz. Как пишет Finprom со ссылкой на globaldata.

Продажи во всём мире за январь–май 2023 года составили 34,8 миллиона новых автомобилей — на 10,5% больше, чем за январь–май 2022-го. Каждый третий новый проданный автомобиль в мире пришёлся на один только Китай: 10,4 миллиона авто, рост — на 10,5% за год. Следом идут США (6,3 миллиона авто) и Западная Европа (5,4 миллиона машин).

По сравнению с прошлым годом значительно нарастили продажи новых автомобилей в Японии: на 17,5%, до двух миллионов за январь–май 2023 года. Следом идут Восточная Европа, включая Турцию, и Западная Европа — плюс 16,4% и плюс 16,3% соответственно. Стоит отметить в то же время, что в соседней России за январь–май текущего года было продано всего 225,5 тысяч новых авто — на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Казахстане ситуация ещё позитивнее, чем в целом по миру. Так, продажи за январь–май текущего года достигли 66,3 тысяч новых автомобилей — сразу на 65,8% больше, чем за январь–май 2022-го. Более того, уже второй месяц подряд фиксируются рекордные ежемесячные продажи. Непосредственно в мае текущего года было продано уже 14,7 тысяч новых авто — это говорит о том, что казахстанцы окончательно попрощались с очередями в автосалонах.

Самые популярные бренды новых автомобилей в Казахстане — выпускаемые отечественными заводами Chevrolet и Hyundai, продажи которых составили более половины от всего объёма: 17,6 тысячи и 17,4 тысячи авто соответственно. Замыкает тройку лидеров по продажам бренд, который также собирается в Казахстане — Kia: 9,9 тысячи новых автомобилей за пять месяцев.

Также в десятку самых популярных брендов в текущем году попали сразу пять "китайцев": Chery (3,4 тысячи машин), Haval (2,1 тысячи), Exeed (1,7 тысячи), Changan (1,6 тысячи) и Jac (1,5 тысячи). В топе продаж также Toyota (3,2 тысячи авто) и Lexus (1,4 тысячи).

По итогам мая текущего года самыми популярными моделями автомобилей у казахстанцев стали Chevrolet Cobalt (2,3 тысячи проданных новых авто), Hyundai Tucson (1,1 тысячи) и Kia Sportage (1,1тысячи).

Кроме Tucson, в десятку самых популярных автомобилей вошли ещё четыре модели Hyundai: Elantra, Sonata, Santa Fe и Bayon. В топ оказались также ещё одна модель Chevrolet, Nexia, и одна модель Kia — K5. Также по итогам мая текущего года в список популярных моделей автомобилей попала Chery Tiggo 7 Pro.