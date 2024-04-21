Темирхан Дайырбек завоевал очередную лицензию Казахстана на Паралимпийские игры

Казахстанский пара спортсмен Темирхан Дайырбек выиграл лицензию на участие в Паралимпийских играх Париж-2024, победив на Чемпионате Азии по пара академической гребле PR 1m1X, который проходил с 18 по 21 апреля в южно-корейском Чундже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Темирхан одержал победу на дистанции 2000 метров, завершив гонку за 9 минут 38.81 секунды и став обладателем золотой медали. Второе место занял спортсмен из Японии Мори Такуа с результатом 9:40.52, а третье место досталось спортсмену из Шри-Ланки Приамал Джокади, который показал время 10:01.15.

Темирхан Дайырбек, представляющий Туркестанскую область и родившийся в 2004 году, начал заниматься академической греблей всего год назад, но уже продемонстрировал отличные спортивные результаты на профессиональном уровне. Личный тренер спортсмена - Фаррух Хамракулов.

Это уже двенадцатая лицензия, завоеванная казахстанскими пара спортсменами для участия в Паралимпийских играх в Париже.

Ранее лицензии получили пара пауэрлифтер Давид Дегтярев, пара каноэист Спатай Бибарыс, легкоатлет Дастан Мукашбеков, сборная Казахстана по волейболу сидя, пара в пулевой стрельбе Еркин Габбасов, три лицензии в пара плавании и у пара таэквондистов: Камиля Досмалова, Нышан Омирали и Нурлан Домбаев.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 апреля по 8 сентября текущего года.