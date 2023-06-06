Тело пропавшей школьницы нашли у реки в области Жетысу

Фото: polisia.kz

В Панфиловском районе жетысуской области обнаружили тело 15-летней девочки, числившейся пропавшей без вести, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Тело несовершеннолетней нашли в двух километрах от села Аулиеагаш в русле реки Буракожыр без внешних признаков насильственной смерти. Полицейские с назначением необходимых экспертиз тщательно проверяют все обстоятельства смерти подростка", - говорится в сообщении.

На поиск школьницы был поднят личный состав Панфиловской районной полиции. К розыскным мероприятиям также подключили сотрудников из областного департамента, военнослужащих, местных жителей, работников акимата, учителей и волонтеров - более 200 человек.