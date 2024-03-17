Тело пропавшего четырёхлетнего мальчика нашли в Туркестанской области

В селе Биртилек Туркестанской области пропал мальчик 2019 года рождения. Днём 16 марта вышел из дома и не вернулся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По словам очевидца, в оросительном канале нашли обувь ребёнка.

"Сегодня в 16-40 часов поисковой группой тело пропавшего обнаружено и извлечено из воды в двух километрах от дома", — сообщили спасатели.

В поисках малыша участвовали 93 человека и 4 техники ДЧС, местного акимата и полиции.