Тело пропавшего четырёхлетнего мальчика нашли в Туркестанской области
Сегодня, 18:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:41Сегодня, 18:41
183Фото: pixabay
В селе Биртилек Туркестанской области пропал мальчик 2019 года рождения. Днём 16 марта вышел из дома и не вернулся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По словам очевидца, в оросительном канале нашли обувь ребёнка.
"Сегодня в 16-40 часов поисковой группой тело пропавшего обнаружено и извлечено из воды в двух километрах от дома", — сообщили спасатели.
В поисках малыша участвовали 93 человека и 4 техники ДЧС, местного акимата и полиции.
Самое читаемое
- Ирландский "Король" отправил в нокаут Елеусинова в главном событии вечера бокса в США
- "Наследника Головкина" увезли в больницу после нокаута в бою с Елеусиновым
- Сколько боксёров из Казахстана вышло в финал турнира в Сербии
- В ДЧС Алматы сделали предупреждение для горожан
- Меньше гулять в субботу рекомендуют жителям Алматы и Актобе