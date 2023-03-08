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BaigeNews.kz Сегодня, 00:34
227
Сегодня, 00:34
227
Фото: BaigeNews.kz

Тело младенца нашли в мусорном баке в Павлодаре

Тело младенца нашли в мусорном баке в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
 
Младенца в целлофановом пакете среди мусора обнаружил прохожий. Очевидец вызвал экстренные службы.

"Сообщение поступило в 12:28. Доехали за пять минут. На месте медики констатировали смерть девочки", — сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи.

Как сообщили в областном департаменте полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза Ведётся досудебное расследование по статье 100 Уголовного кодекса РК (Убийство матерью новорождённого ребёнка).

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#младенцы #Павлодар #мусорный бак
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:34
227
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