Теледебаты казахстанских партий покажут на канале "Хабар" 16 марта

Сегодня, 16 марта, в 20:00 на телеканале "Хабар" пройдут очередные дебаты представителей политических партий, участвующих в парламентских выборах, передаёт BaigeNews.kz. Участники дебатов представят свои предложения по социально-экономическому развитию Казахстана.

К слову, трансляцию будет вести телеканал "Хабар" на телевидении, в YouTube и Facebook.

К барьеру выйдут представители семи зарегистрированных партий – "Байтак", Respublica, НПК, "Ауыл", "Ак жол", ОСДП, Amanat.

Как сообщили в агентстве "Хабар", дебаты пройдут в три раунда, первый и второй из которых делятся на два тура каждый.

Так, в первом туре первого раунда каждый участник за две минуты представляет свою партию. Во втором туре участники задают оппонентам по одному вопросу, а также отвечают на один вопрос.

В первом туре второго раунда участники две минуты представляют предложения по социально-экономическому развитию страны, во втором – отвечают на вопросы зрителей. Участникам зададут по одному вопросу, остальные вопросы передадут в штабы партий.

В третьем раунде участники обратятся непосредственно к избирателям, время выступления составит полторы минуты.