Тариф на воду снизили в ЗКО

По акту прокуратуры Западно-Казахстанской области в одном из сёл региона снизили тариф на питьевую воду, передаёт BaigeNews.kz

В ходе встречи с населением сельских округов прокуроры района Байтерек выяснили, что в некоторых сёлах тариф на питьевую воду не субсидируется.

Построенная в 2019-2020 годах новая система водоснабжения прошла государственную приёмочную комиссию и сдана в эксплуатацию, однако из-за несвоевременного оформления необходимых технических документов объект не был принят на баланс, документы на получение субсидии не поданы.

"По данному факту в адрес акима района внесён акт надзора, в результате которого неоформленные в течение трёх лет документы приведены в соответствие. С 2023 года в населённом пункте Трёкино тариф на питьевую воду снижен до 90 тенге за кубометр. Таким образом, защищены права свыше 600 абонентов", - сообщили в прокуратуре.