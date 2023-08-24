Таким ли идеальным будет новый терминал аэропорта Алматы?

Аэропорт Алматы сможет обслуживать до 14 миллионов пассажиров в год после запуска нового международного терминала в 2024 году. С чем сейчас сталкиваются пассажиры воздушной гавани и как эти проблемы решаются, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

Наиболее частые жалобы пассажиров, пользующихся услугами аэропорта, связаны с задержками выдачи багажа, духотой в здании и, конечно же, невероятными автомобильными пробками на территории.

Президент международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой констатирует, что нынешнего положения дел можно было бы избежать, если обновление воздушных ворот самого крупного города Казахстана началось еще в 2007 году.

"Несмотря на то, что существующий терминал работает с 2004 года, уже после 2007 года, по нашим данным, он работает сверх заложенного норматива, то есть, обслуживает больше пассажиров, чем был рассчитан. С 2004 по 2020 год износились системы кондиционирования, мы уже начинаем их менять, но пришлось временно купить промышленные кондиционеры, чтобы держать температуру под контролем. Поменяли два эскалатора, еще два надо поменять. Лифты ломаются постоянно, мы также их все заменяем", - рассказал глава аэропорта.

В наследство турецким инвесторам, пришедшим в 2020 году, досталось также простаивающее много лет здание бывшей гостиницы. Сегодня ее состояние вызывает большие вопросы.

Альп Эр Тунга Эрсой говорит, что сегодня все еще думает с коллегами, что делать с этим зданием.

"Один из вариантов - реконструкция под офисные помещения. Собираем коммерческие предложения. Вы знаете, что в Алматы начинают летать все больше авиакомпаний, и им было бы удобно иметь офисы в непосредственной близости к аэропорту. Но вначале мы должны его проверить полностью, в том числе на сейсмостойкость, чтобы убедиться в том, что оно достаточно устойчивое. Но я заверяю, что внешний вид этого здания будет гармонировать с фасадом нового терминала", - заявил он.

А вот вибрации полов, которые даже без подземных толчков ощущают пассажиры в нынешнем терминале, похоже, так и останутся визитной карточкой алматинского аэропорта. Более того, Альп Эр Тунга Эрсой предупредил, что такие же "острые" ощущения могут испытывать пассажиры и в новом международном терминале, который сейчас только строится.

"Это в принципе и в новом терминале может быть. То, что немножко трясет - это нормально, в любом строении терминала есть, если высокие шумы происходят. Новое здание международных вылетов рассчитано на землетрясение в 10 баллов", - заверил глава аэропорта.

К слову, новый международный терминал обещают оборудовать по последнему слову техники, чтобы получить статус 5-звездочного аэропорта по системе SkyTracks. На новое здание руководство аэропорта возлагает большие надежды - оно должно решить проблемы, с которыми пассажиры пока сталкиваются в действующем.

Ожидается, что новый терминал поможет Казахстану быстрее запустить прямые рейсы в США, где, как известно, предъявляют особые требования к аэропортам в странах отправления.

"В прошлом году DSA - организация, которая делает сертификацию аэропортов стран мира для обслуживания прямых рейсов в США, нам выдала рекомендации. Они касались в основном процедуры досмотра пассажиров и багажа, это маленькие замечания по внутренним процедурам. Скорее всего, в следующем году FАA приедет с проверкой, и возможно, дадут свои комментарии. Но у нас есть опыт в Стамбульском аэропорту, где мы проходили такую процедуру. Когда запустят рейсы из Алматы в США, это надо спросить у авиаперевозчиков. По моей информации, казахстанский авиаперевозчик уже заказал 3 самолета Боинг 777", - пояснил Альп Эр Тунга Эрсой.

Пробкам конец?

Пассажиропоток в Алматы растет с огромной скоростью. Если в 2022 году аэропорт Алматы обслужил 7,2 миллиона пассажиров, то за первые 7 месяцев через него прошло уже 5,9 миллионов.

Когда год назад руководство аэропорта перекрыло въезд на верхнюю эстакаду, чтобы ее усовершенствовать, пассажиры стали готовиться к пробкам. Учитывая быстрый рост пассажиропотока, остается удивляться, как все эти почти 6 миллионов пассажиров смогли разъехаться на ограниченном участке автодороги.

Руководство аэропорта обещает, что уже 29 августа откроет проезд по эстакаде - а в том, что она уже готова на 100%, лично убедились алматинские журналисты.

"У нас немалая часть машин - это такси. К тому же, 50% пассажиров улетает международными рейсами, и еще 50% - местными. Как разделим поток на 2 этажа, проблемы не будет.

В ближайшем будущем аэропорт обещает запустить специальные автобусы из центральной части города до воздушной гавани, а число парковочных мест на территории после завершения всех строек возрастет в 2 раза.

Фото: Александр Шахбазов.