Сына и тёщу музыканта Стаса Намина зарезали в Подмосковье

В совершении преступления подозревают пасынка Намина.

Основатель группы "Парк Горького" в одночасье лишился сына и тёщи. Их нашли зарезанными в коттедже в Подмосковье. Полиция задержала пасынка музыканта, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в следственном комитете, уголовное дело возбуждено "по факту обнаружения в частном домовладении в деревне Крюково тел пенсионерки и её 30-летнего внука с колото-резаными ранениями (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ).

"По подозрению в совершении преступления задержан их родственник. Следователями и криминалистами проводится осмотр, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды. Назначены СМЭ и молекулярно-генетическая судебная экспертиза", - говорится в сообщении.

Задержанным оказался пасынок Намина Роман. Музыкант сошёлся с его матерью, когда мальчику был всего год.

На допросе мужчина признался в совершённом преступлении.

"В Истре 39-летнему жителю Москвы предъявлено обвинение в двойном убийстве. В ходе допроса мужчина дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах произошедшего. Мотивом убийства, с его слов, явился давний семейный конфликт. Обвиняемый пояснил, что после ссоры дождался, когда бабушка уснёт, и совершил её убийство. Затем он позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. По приезде родственника в ходе конфликта обвиняемый убил и его. После этого мужчина сам позвонил в полицию", - сообщили в следственном комитете.

Следователи и криминалисты продолжают работу по уголовному делу. У обвиняемого взят материал для проведения токсикологического исследования для проверки на состояние опьянения.