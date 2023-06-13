Свыше восьмидесяти литров крови сдали за день жители Алматы

Фото: astanatv.kz

Свыше восьмидесяти литров крови сдали жители Алматы. В мегаполисе стартовала акция "Доброта у нас в крови". Ее инициировали члены городского филиала партии "AMANAT" и Центра крови. Одними из первых пополнить городской банк крови отозвались партийцы и депутаты маслихата мегаполиса. Их примеры последовали сотрудники госорганов, общественные деятели, многодетные матери и молодежь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Мы призываем всех быть донорами на постоянной основе, приходить, сдавать кровь. Во имя спасения жизней наших больных", - сказал директор Центра крови Алматы Жандос Надиров.

Акция продлится до конца недели. Ее аманатовцы приурочили ко Всемирному Дню донора. Он отмечается четырнадцатого июня. Организаторы надеются, что к их челленджу присоединятся и другие регионы.