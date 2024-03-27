Свыше двух тысяч доз "синтетики" изъяли актюбинские полицейские

Полицейскими пресечена реализация около двух тысяч одноразовых доз синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

"Сотрудниками УПН ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 35-летний актюбинец. В ходе проведения следственных действий у задержанного изъято 126 свертков с порошкообразным веществом", - говорится в сообщении.

Далее в ходе обыска съемной квартиры с применением служебной собаки, полицейские обнаружили и изъяли 10 zip-пакетов с порошкообразным веществом.

Согласно заключениям экспертиз, изъятые вещества являются психотропным веществом мефедрон общим весом более 275 г – это около двух тысяч разовых доз на сумму семь миллионов тенге.