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Свыше двух тысяч доз "синтетики" изъяли актюбинские полицейские

Сегодня, 11:56
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 11:56
Сегодня, 11:56
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Фото: polisia.kz

Полицейскими пресечена реализация около двух тысяч одноразовых доз синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

"Сотрудниками УПН ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 35-летний актюбинец. В ходе проведения следственных действий у задержанного изъято 126 свертков с порошкообразным веществом", - говорится в сообщении.

Далее в ходе обыска съемной квартиры с применением служебной собаки, полицейские обнаружили и изъяли 10 zip-пакетов с порошкообразным веществом.

Согласно заключениям экспертиз, изъятые вещества являются психотропным веществом мефедрон общим весом более 275 г – это около двух тысяч разовых доз на сумму семь миллионов тенге.

"По факту незаконного хранения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере начато досудебное расследование. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Подозреваемый водворен в ИВС", - добавили в полиции.

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