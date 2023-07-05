Свыше 36 тысяч казахстанцев оштрафовали за ночные гуляния их детей

Фото: BaigeNews.kz/ Бауыржан Жуасбаев

С начала года более 36 тысяч родителей оштрафовали за нахождение детей на улице в ночное время без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел в ответ на официальный запрос Baigenews.kz.

По данным МВД, на сегодняшний день мерами профилактики охвачено более четырёх тысяч несовершеннолетних.

В ведомстве сообщили, что в большинстве случаев дети становятся жертвами преступлений в ночное время суток. Это связано с отсутствием должного контроля со стороны родителей, которые позволяют своим детям свободно передвигаться в ночное время по развлекательным заведениям и улицам без сопровождения законных представителей.

"За нахождение детей в ночное время без сопровождения взрослых к административной ответственности привлечено более 36 тысяч родителей. Статья 442 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает за это штраф на законных представителей от трёх до семи МРП", — заявили в МВД.

Кроме того, к ответственности за нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время привлекли около 800 владельцев бизнеса. Для них за нарушения предусмотрены штрафы от 10 до 100 МРП, а также приостановление деятельности заведения в зависимости от его статуса.

В МВД отмечают, что по-прежнему существует актуальная проблема преступности среди несовершеннолетних, которые не получают образование, не имеют работы и не занимаются полезным досугом. Почти половина подростков, совершивших правонарушения, закончили девять классов и имеют только основное общее образование.

"Одним из наиболее эффективных методов ранней профилактики правонарушений является организация свободного досуга подростков и приобщение их к занятиям в спортивных секциях и кружках. Однако, основная масса секций и кружков для подростков работают на платной основе, что не совсем доступно для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей", — отметили в ведомстве.

Со своей стороны, МВД даёт возможность почти двум тысячам несовершеннолетних, состоящим на учёте в органах полиции, и детям из неблагополучных семей, бесплатно заниматься спортом в 18 региональных филиалах спортивных залов физкультурно-спортивного сообщества "Динамо" с 2010 года.

Также сотрудники полиции вместе с органами образования работают с родителями таких подростков и контролируют несовершеннолетних по месту жительства и учёбы.