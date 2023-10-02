Свадьба закончилась поножовщиной в Костанае
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Гости поругались на свадьбе в Костанае. Конфликт закончился поножовщиной, передаёт ВaigeNews.kz со ссылкой на Костанайские новости.
Инцидент произошёл ночью 1 октября. В полицию поступило сообщение, что возле одного из ресторанов города дерутся несколько человек.
"Незамедлительно приехавшие на вызов полицейские доставили в Северный отдел УП Костаная шесть участников потасовки. После свадебного торжества между гостями произошёл словесный конфликт, переросший в драку нескольких мужчин. Один из них нанёс ножевое ранение своему оппоненту", - сообщили в полиции.
Допрошенный 56-летний мужчина не отрицал факт умышленного удара ножом.
27-летний пострадавший с колото-резаным ранением госпитализирован.
Досудебные расследования начаты по части 1 статьи 106 УК РК - “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью” и по части 3 статьи 293 УК РК - “Хулиганство” .
Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководством ДП Костанайской области.
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