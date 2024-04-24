Судья получил срок за взятку в 2 млн тенге в Алматинской области

Илийским районным судом Алматинской области оглашен приговор в отношении судьи Талгарского районного суда Байгалиева А. и пристава этого же суда Раймбекова К., передаёт BaigeNews.kz.

Судья признан виновным в получении взятки в размере два миллиона тенге при посредничестве судебного пристава за изменение условий прохождения принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней.

Байгалиев осуждён к 4 годам лишения свободы, его посредник Раймбеков к штрафу в размере 20 миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

В соответствии со статьёй 41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 17 января судья Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Абдрахманова А. осуждена к 4 годам лишения свободы за коррупцию.