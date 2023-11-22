Судоремонтный завод продолжит работать в Павлодаре

У павлодарского судоремонтного завода не заберут земли для строительства школы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Изъятие земель у судоремонтного завода наделало немало шума и привлекло внимание прокуратуры. Сотрудники надзорного органа изучили вопрос и назвали отчуждение земель незаконным, проект - противоречащим генплану города.

"Такое решение прекращает существование бизнеса, противоречит требованиям земельного и водного законодательств, и самое главное, создает угрозу для жизни школьников с постоянными рисками необратимых последствий. Прибрежье реки Иртыш, относящееся к особо охраняемой природной территории, недопустимо для строительства школы", - сообщили прокуроры.

В итоге незаконные акты акимата по изъятию земель отменены, а для новой школы рассмотрят другие варианты.

Напомним, акимат Павлодара определил земельный участок, где функционирует судоремонтный завод, для строительства школы. В сентябре был утверждён проект детальной планировки, а через месяц вынесено постановление о начале принудительного отчуждения земель у двух хозяйствующих субъектов.