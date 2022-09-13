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Судимые тренеры работали с детьми по программе Artsport в Алматы
Прокуратурой Алматы проводится проверка соблюдения законности при финансировании детского спортивного и творческого заказов через программу Аrtsport, передаёт BaigeNews.kz.
С мая 2021 года на реализацию программы в Алматы выделено 12,8 млрд тенге.
Предварительные результаты прокурорской проверки установили ряд нарушений законности.
"Выявлены преступные схемы по хищению бюджетных средств.В частности, предоставлены акты выполненных работ на более 2000 детей, которые находились за пределами страны, на больничном и вообще не посещавших секции и кружки. Количество протабелированных занятий составляет свыше 5000", - говорится в сообщении прокуратуры.
Только 935 участников Аrtsport занимаются фактически в спортивных школах.
Установлены13 тренеров, работающие с детьми,ранее судимые и привлеченные к ответственности за различные преступления.
При этом нарушение трудовых прав допускаются и в отношении самих тренеров, с которыми не заключались трудовые договоры, не производились пенсионные отчисления.
По данным фактам прокуратурой города возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Ряд материалов переданы в органы уголовного преследования для принятия процессуального решения.
Кроме того, серьезные пробелы выявлены и в работе самого функционала платформы "Артспорт". Она не интегрирована с информационными системами госорганов, не защищены персональные данные детей, есть другие недостатки.
В настоящее время проводится проверка с привлечением специалистов.
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