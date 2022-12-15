Судам присяжных разрешат рассматривать дела о пытках, рейдерстве и незаконном изъятии органов

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Сенат парламента одобрил поправки в законопроект по расширению дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

На данный момент присяжные могут рассматривать 14 составов уголовных правонарушений. С 1 января 2023 года вводятся в действие положения об отнесении к рассмотрению дел с участием присяжных заседателей уже 35 составов уголовных правонарушений. А с 1 января 2024 года количество категорий преступлений подсудных присяжным увеличат до 43.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашит Жукенов отметил, что суд присяжных в Казахстане существует уже 15 лет, и его статистика оправдательных приговоров (10 процентов) превышает данные общих судов, где невиновными признают только 1,5-2 процента обвиняемых.

С 2024 года планируется, что присяжным заседателям дадут право рассматривать такие дела, как: принуждение к изъятию тканей и органов человека; пытки; рейдерство; ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками, повлекшее смерть двух и более лиц; незаконную добычу рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшую тяжкие последствия; незаконную охоту; нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц; нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения; управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.