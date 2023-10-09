"Стыд и позор". Концерт для людей с инвалидностью обернулся скандалом в Абае

"В преддверии Дня людей с инвалидностью проводили праздник. Праздник на втором этаже. Многие на колясках. Стыдоба и позор акимату и всем, кто к этому причастен", — указывается в видеозаписи.

Публикацию прокомментировал акимат Абайского района. Здесь признали, что на мероприятии, посвященном Дню лиц с инвалидностью, в доме культуры "возникла неприятная ситуация, которая вызвала неудобства для одного из участников". Акимат принёс извинения и пообещал: впредь организаторы примут меры, чтобы не допускать подобных ситуаций.

"По данной ситуации хотим пояснить, что в этот день в доме культуры была организована концертная программа, прошло награждение активных жителей с вручением подарков и денежных сертификатов. Для людей, которые не могли самостоятельно подняться на второй этаж, была организована помощь. Также сообщаем, что в здании ДК проведены работы по адаптации для людей с инвалидностью, но для устройства пандуса на 2 этаж в здании, построенном в 1960-х годах, нет технической возможности", — ответили в акимате района.

Один из пользователей Сети задался вопросом о том, почему специально для мероприятия не установили металлический разборный пандус.

"В мире уже есть наклонные подъёмники и шахтные для инвалидов. Выход всегда можно найти, было бы желание", — говорится в другом комментарии.

В Казахстане второе воскресенье октября — День людей с ограниченными возможностями.