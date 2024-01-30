  • 30 Января, 16:47
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Стреляли в воздух и по колёсам: погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео в области Абай

Сегодня, 15:22
АВТОР
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скрин видео Сегодня, 15:22
Сегодня, 15:22
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Фото: скрин видео

В области Абай 38-летний водитель арестован на 15 суток и лишен водительских прав на семь лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что ночью 28 января в пригороде Семея в поселке Ново-Баженово патрульные заметили внедорожник, водитель которого при виде стражей порядка стал подозрительно увеличивать скорость.

Лихач создавал аварийную ситуацию, убегая от полицейских, требовавших остановиться. Поэтому стражи порядка сначала выстрелили в воздух, а потом - по колесам авто.

Позже выяснилось, что водитель остановленного Mitsubishi Pajero находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения средней степени. Машина водворена на штрафстоянку.

"Водитель привлечен к ответственности за невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства, а также за управление авто в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Суд уже вынес решение: 38-летний водитель арестован на 15 суток и лишен водительских прав на семь лет", - сообщили в полиции.

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