Столкновение "скорой" и ГАЗели под Астаной: двое пострадавших в тяжелом состоянии

Карета "Скорой помощи" столкнулась с ГАЗелью по пути в Астану. В машине находилась пожилая пациентка. Все участники ДТП доставлены в больницу, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

28-летний водитель "ГАЗели" двигался в сторону села, выехал на встречную полосу движения и в лоб в лоб столкнулся со "скорой".

В результате аварии пострадали 4 человека: водители обеих машин, 28-летняя фельдшер и 73-летняя пациентка. Всех с травмами доставили в столичную многопрофильную больницу, сообщили в ДП Акмолинской области.

B Управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили о состоянии пострадавших в ДТП.

У пациента 1995 года рождения диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени. Многочисленные закрытые переломы костей. Тупая травма грудной клетки. Продолжается терапия в реанимации.

Второй пациент 1950 года рождения, которую скорая везла в город поступила с диагнозом ЗЧМТ. Ушиб головного мозга легкой степени. Общее состояние тяжелой степени тяжести. Получает лечение в отделении травматологии.

Третий пациент 1995 года рождения поступил с диагнозом сочетанная травма. Многочисленные переломы костей. Общее состояние стабильное средней степени тяжести.

Водитель скорой помощи 1974 года рождения получил сотрясение головного мозга. Закрытый перелом 3 ребра справа со смещением. В настоящее время находится в травматологическом отделении, состояние стабильное.