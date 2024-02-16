Столичных школьников перевели на дистанционку из-за морозов
Сегодня, 10:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:29Сегодня, 10:29
126Фото: сайт Астаны
В столице из-за ухудшения погодных условий школьники 0-9 классов второй смены будут обучаться дистанционно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования города Астаны.
"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным РГП Казгидромет 15-16 февраля 2024 года в большинстве регионов страны ожидается метель, резкое понижение температуры воздуха до -30-38 мороза усиление ветра, гололед.
Самое читаемое
- ТЭЦ за 1 млрд долларов: как россияне будут строить самый дорогой энергообъект Семея
- Экс-министр Ажар Гиният получит новую должность
- "Этим врачам всё равно": интервью с операционной медсестрой о стереотипах пациентов и ценности жизни
- Алматинцы снова ощутили землетрясение
- Взрыв газа произошел в одном из магазинов Темиртау