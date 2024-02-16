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Столичных школьников перевели на дистанционку из-за морозов

Сегодня, 10:29
АВТОР
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сайт Астаны Сегодня, 10:29
Сегодня, 10:29
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Фото: сайт Астаны

В столице из-за ухудшения погодных условий школьники 0-9 классов второй смены будут обучаться дистанционно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования города Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным РГП Казгидромет 15-16 февраля 2024 года в большинстве регионов страны ожидается метель, резкое понижение температуры воздуха до -30-38 мороза усиление ветра, гололед.

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