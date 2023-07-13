Стоимость проезда по платным дорогам могут поднять в стране

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На 11 платных трассах тарифы могут вырасти на 20 процентов и будут зависеть от месячного расчётного показателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Проект приказа об установлении новых ставок платы за проезд подготовило МИИР нашей страны. Стоимость проезда за весь маршрут в одном направлении предлагается установить следующую:

по трассе Астана - Щучинск: для легковых авто – 0,0696 МРП, или 240 тенге в 2023 году (в данное время проезд стоит 200 тенге), для автобусов и грузовых - от 0,3478 до 1,8087 МРП, или от 1199,91 до 6 240,015 тенге, в зависимости от количества посадочных мест и грузоподъёмности;

по трассе Астана - Темиртау: для легковых - 0,0696 МРП, или 240 тенге, для автобусов и грузовых - от 0,2435 до 1,1652 МРП (от 840,075 до 4019,94 тенге);

по трассе Алматы - Хоргос: для легковых - 0,1043 МРП (359,835 тенге), а для автобусов и грузовых - от 0,5217 до 2,5565 МРП (от 1799,865 до 8819,925 тенге);

по трассе Алматы - Конаев: для легковых - 0,0348 МРП, или 120 тенге, а для автобусов и грузовых - от 0,0696 до 0,3478 МРП (от 240 до 1199,91 тенге);

по трассе Тараз - Кайнар: для легковых - 0,0835 МРП (288,075 тенге), для автобусов и грузовых - от 0,4104 до 2,0661 МРП (от 1415,88 до 7128,045 тенге);

по трассе Шымкент - Кызылорда: для легковых - 0,153 МРП (527,85 тенге), для автобусов и грузовых - от 0,7617 до 3,8435 МРП (от 2627,865 до 13 260,075 тенге);

по трассе Щучинск - Кокшетау: для легковых - 0,0209 МРП (72, 105 тенге), для автобусов и грузовых - от 0,1043 до 0,5217 МРП (от 359,835 до 1 799,865 тенге);

по трассе Астана - Павлодар: для легковых - 0,1322 МРП (456,09 тенге), для автобусов и грузовых - от 0,6470 до 3,2487 МРП (от 2 232,15 до 11 208,015 тенге);

по трассе Шымкент - Тараз: для легковых - 0,0313 МРП (107,985 тенге), для автобусов и грузовых - от 0,1496 до 0,7617 МРП (от 516,12 до 2 627,865 тенге);

по трассе Конаев - Талдыкорган: для легковых - 0,0661 МРП (228,045 тенге), для автобусов и грузовых - от 0,3270 до 1,6209 МРП (от 1 128,15 до 5 592,105 тенге);

по трассе Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент): для легковых - 0,0313 МРП (107,985 тенге), для автобусов и грузовых - от 0,1461 до 0,7304 МРП (от 504,045 до 2 519,88 тенге).

К слову, месячные абонементы для автобусов и грузовиков на всех платниках планируется реализовывать по цене от двух до десяти МРП (от 6900 до 34 500 тенге), годовые для легковых - по одному МРП (3450 тенге), для автобусов и грузовых - от 20 до 100 МРП (от 60 000 до 345 000 тенге).