Стихийную продажу животных возле рынков Шымкента запретили

Незаконная продажа кошек, собак и других животных на протяжении многих лет была нерешаемой проблемой волонтеров и жителей Шымкента. Крытый рынок по улице Гагарина, печально знаменит тем, что здесь в антисанитарных условиях торговали кошками и собаками, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Животных для продажи держали в картонных коробках иногда в обычных ведрах, порой без воды и еды. Тех, кого продать не удавалось, ждала участь брошенного живого "товара". Животных оставляли либо возле рынка, либо подкидывали во дворы соседних многоэтажек.

Так число бездомных собак, сбивающихся в стаи в районе рынка, неумолимо росло, с кошками была та же история. Немало и тех, кто погиб под колесами автомобилей, ведь рядом с "Крытым", проезжая часть.

Вопрос о запрете таких продаж, или переносе торговой точки поднимали как горожане, так и зооволонтеры. Представитель ассоциации по защите прав животных "INUCOBO" по городу Шымкент и Туркестанской области Жанатбек Туганбеков, сообщил, что теперь за торговлю животными у стен рынка будут штрафовать. Многолетняя проблема с незаконной продажей наконец-то начала решаться.

"За период июль-август месяц удалось донести до граждан, что стихийная торговля животными запрещена законом. Тем более животных продавали на улице в буквальном смысле на тротуаре. Возрастная категория продавцов к слову, без ограничений. В основном от 30-ти до 60-ти лет, были случаи, когда несовершеннолетние пытались продавать. Рейды продолжаются. И теперь животных начинают продавать во дворах рядом с Крытым рынком. На сегодня все, кто не может содержать животных или у кого был приплод, сами обращаются к работникам ветслужбы или через волонтёров и сами добровольно передают животных. Далее животных актируют и доставляют во временный приют. Это уже результат, ведь раньше их отдавали в руки недобросовестных продавцов", - отмечает волонтер.

Жанатбек вспоминает, что торгашей всегда предупреждали о незаконной деятельности, но упорные "предприниматели" вновь возвращались на "обжитые" точки. В этом году проект по борьбе с такой продажей поддержала полиция и прокуратура. Однако ни штрафы, ни информационные плакаты на территории рынка не пугают нарушителей.

"Буквально в конце августа месяца, молодой мужчина продавал в коробке огромную черепаху, местный участковый зафиксировал все на видео, сделав устное предупреждение и разъяснение продавцу, который после чего испарился. За это предусмотрен административный штраф по части первой 8 тысяч тенге, по части второй 17 тысяч. В настоящее время обстановка стабильная. Местные участковые на ежедневной основе проводят обходы для выявления нарушений", - говорит Жанатбек.

Стихийная торговля рядом с Крытым рынком велась на протяжении многих лет и у горожан он ассоциируется с главным местом в городе, где продают и покупают собак, кошек, грызунов и птиц разного вида. Отучить заниматься незаконной продажей можно, только с помощью самих жителей, считают волонтеры.

"Важно знать, что запрещено продавать и покупать животных на улице. Если желаете приобрести питомца, то можете обратиться в ветеринарные магазины, где продают животных с документами и все необходимое для их содержания. Стаи собак в микрорайонах города, это в первую очередь вина недобросовестных владельцев, которые не кастрируют и не стерилизуют своих животных", - говорит Туганбеков.

Зоозащитник уверен, что проблему с бездомными животными, а также незаконной торговлей можно было решить давно, если бы соблюдался закон и специализированные службы, добросовестно выполняли свою работу.

"Лето и осень самый активный период для размножения собак и кошек. Закон принят и действует. К сожалению разъяснением никто особо не занимается, я лично делал замечание Ветслужбе и УСХ жители не осведомлены и не владеют достаточной информацией. С сентября этого года количество собак и кошек увеличилось. К службе ГКП и УСХ достаточно много вопросов. Надеемся, что новый аким обратит внимание и приложит все усилия для разрешения актуальной проблемы. Официально можем заявить, что Закон об ответственном обращении с животными вступивший в силу 01.03.2022 года не работает в городе Шымкент. Неоднократно были встречи, обсуждения с руководителями в управления сельского хозяйства и ветслужбы, но все безрезультатно", - разъясняет Жанатбек.

Теперь проблему с незаконной продажей активисты хотят решить и на просторах интернета. Сейчас они мониторят сайты объявлений, где также люди незаконно и без специальных справок продают домашних животных.

"По вопросу продажи на OLX, запретить продавать животных на сайте и в приложении мы не можем, также для продавцов есть хитрый выход они публикуют: "Отдам в хорошие руки бесплатно". В последние месяцы участились факты, когда объявления подают якобы ветеринары, которые предлагают помощь по умерщвлению больных животных. С ними боремся сообща вместе с жителями, волонтёрами. В целом есть начало и положительный результат", - отмечает Жанатбек Туганбеков.

За порядком обещает следить и администрация "Крытого рынка", вот только поясняют, что все, что творится за забором учреждения не в их компетенции.

"Стихийная торговля за пределами Крытого рынка запрещена. Теперь там нельзя продавать кошек и собак, мы сдаем в аренду земельный участок. Те, кто хочет продавать легально может обратиться к арендатору, она разъяснит все правила, цена приемлемая. Территория, находящаяся за пределами рынка не наша компетенция. Там работает акимат, полиция и участковые", - сообщила представительница рынка.

Для всех продавцов требования едины, - говорит Гульжан Тастанбекова. Именно она арендует точку, на которой можно будет продавать четвероногих. Чтобы продать животное нужно иметь ветпаспорт, специальную клетку и воду для питомца.

"Цена чтобы продавать всего 200-300 тенге, но самое главное это ветсправка, ветпаспорт и если к примеру собака большая то она должна быть в наморднике, чтобы никого не укусила. Это уже крупные породы от 3 месяцев. Еще один важный факт, чтобы животное не болело", - отметила арендатор земли для легальной торговли.

Волонтёр клуба "Помоги животным" Дана Бактыбековна просит шымкентцев ответственно подходить к продаже и покупке животных. А еще не выбрасывать своих питомцев, и вовремя их стерилизовать.

"В пределах Крытого рынка, и за пределами как раньше такой стихийной продажи уже нет. Но при этом мы волонтеры, по мораторию не можем зайти на территорию рынка и диктовать какие-то условия. Но, все также есть брошенные котята, щенки! Люди сдают их продавцам на Крытый, и верят, что те их честно продадут. Но если торговля не пошла они выбрасывают их здесь же или сдают в отлов. Каждые выходные мы команда зооволонтеров едем и забираем их", - сетует Дана.

С незаконной торговлей волонтеры борются, а вот войну с людской жестокостью зоозащитники пока проигрывают. Тем временем на стенах шымкентского рынка висит объявление от районного акимата о запрете продажи животных. Судя по количеству ошибок в тексте, над посланием шымкентцам администрация особо не заморачивлалсь.

Фото: Анастасия Новикова.