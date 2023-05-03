Стало известно, сколько будут стоить зарубежные визы для казахстанцев

Фото: edubao.org

Постановлением правительства Казахстан от 26 апреля 2023 года внесены изменения в ставки консульского сбора, взимаемого на территории Казахстана, и базовых минимальных и максимальных размеров ставок консульского сбора, взимаемого за пределами страны, передаёт BaigeNews.kz.

Оформление паспорта гражданина, кроме оформления дипломатического и служебного паспортов в консульствах в зависимости от страны будет стоить:

20 – 100 долларов США (8983 –44 915 тенге);

15 – 75 евро;

1170 – 5850 российских рублей;

132 – 660 китайских юаней.

Выдача виз за рубежом

Однократная виза (кроме туристской и транзитной виз)

1 – 400 долларов США (449,15 –179 660 тенге);

1 – 310 евро;

58 – 23400 российских рублей;

6 – 2640 китайских юаней.

Многократная виза (кроме туристской и транзитной виз)

1 – 1000 долларов США (449,15 –449 150 тенге);

1 – 950 евро;

58 – 58515 российских рублей;

6 – 6605 китайских юаней.

Транзитная виза: однократная; многократная

1 – 40 долларов (449,15 –17 966 тенге) ; 1 – 90 долларов (449,15 –40 423 тенге);

1 – 40 евро; 1 – 110 евро;

58 – 2340 российских рублей; 58–5265 российских рублей;

6 – 265 китайских юаней; 6– 595 китайских юаней.

Оформление ходатайства иностранцев и лиц без гражданства о въезде в РК на постоянное жительство и воссоединение семьи:

10 – 100 долларов (4491 – 449 15 тенге);

7 – 75 евро;

585 –5850 российских рублей;

65– 660 китайских юаней.

Выдача свидетельства на возвращение в Казахстан

1 – 30 долларов (449,15 –13 474 тенге);

1 – 25 евро;

58 – 1755 российских рублей;

6– 195 китайских юаней.

Оформление ходатайств граждан Казахстана, выехавших за границу по частным делам, об оставлении на постоянное жительство за границей

30 – 300 долларов (13 474 –134 745 тенге);

20 – 220 евро;

1755 –17555 российских рублей;

195 –1980 китайских юаней.

Оформление ходатайства о приеме в гражданство РК и восстановлении в гражданстве РК

15 – 200 долларов (6737 – 89 830 тенге);

10 – 145 евро;

870 – 11700 российских рублей;

100 – 1320 китайских юаней.

Оформление ходатайства о выходе из гражданства РК

30 – 300 долларов (13 474 –134 745 тенге);

20 – 220 евро;

1755 – 17555 российских рублей;

195 – 1980 китайских юаней.

Регистрация актов гражданского состояния

Государственная регистрация рождения ребенка и выдача соответствующего свидетельства:

10 – 50 долларов (4491 – 22 457 тенге);

7 – 40 евро;

585 – 2925 российских рублей;

65 – 330 китайских юаней.

Регистрация брака и выдача свидетельства о браке

15 – 60 долларов (6737 – 26 949 тенге);

10 – 50 евро;

870 – 3511 российских рублей;

100 – 395 китайских юаней.

Регистрация расторжения брака и выдача свидетельства о расторжении брака

30 – 80 долларов (13 474 – 35 932 тенге);

20 – 60 евро;

1755 – 4680 российских рублей;

195 – 525 китайских юаней.

Истребование документов

10 – 50 долларов за каждый документ (4491 – 22 457 тенге);

7 – 40 евро;

585 – 2925 российских рублей;

65 – 330 китайских юаней.

Узнать информацию о ставках консульского сбора за другие услуги можно по этой ссылке.

Данное постановление вводится в действие с 13 мая 2023 года.