Стало известно, кого наградил Токаев в преддверии Дня работников СМИ

Фото: Акорда

Сегодня, 27 июня, в преддверии профессионального праздника работников СМИ Касым-Жомарт Токаев наградил ряд представителей СМИ, передаёт BaigeNews.kz.

Распоряжением главы государства от 27 июня 2023 года присуждены премии президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

корреспонденту телеканала "31 канал" Алимжановой Ирине Советжановне;

главному редактору газеты "Оңтүстік Қазақстан" Балажану Абаю;

корреспонденту газеты "Казахстанская правда" Вологодской Галине Юрьевне.

Вручены гранты президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

корреспонденту информационного портала "Orda. kz" Астахову Илье Дмитриевичу;

корреспонденту телеканала "Хабар 24" Балтабаеву Адилу Сериковичу;

корреспонденту информационного портала "Tengrinews. kz" Дуйсенгуловой Рабиге Табигатовне;

заместителю директора информационно-аналитической дирекции телеканала "Qazaqstan" Омашу Саламату.

Объявлена благодарность президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

творческому коллективу газеты "Время";

творческому коллективу ТОО "Қызылжар-Ақпарат";

творческому коллективу информационного портала "Kaztag";

творческому коллективу телеканала "TDK-42".

Ранее мы сообщали, что в честь Дня работников СМИ коллектив нашей компании АО "Qazcontent" (куда входит сайт baigenews.kz) получил специальную премию “Парламент сөзі”. К тому же, трое наших сотрудников попали в число счастливчиков, кто получил квартиры от президента Казахстана.