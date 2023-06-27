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Акорда Сегодня, 13:48
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Сегодня, 13:48
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Фото: Акорда

Стало известно, кого наградил Токаев в преддверии Дня работников СМИ

Сегодня, 27 июня, в преддверии профессионального праздника работников СМИ Касым-Жомарт Токаев наградил ряд представителей СМИ, передаёт BaigeNews.kz.

Распоряжением главы государства от 27 июня 2023 года присуждены премии президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

  • корреспонденту телеканала "31 канал" Алимжановой Ирине Советжановне;
  • главному редактору газеты "Оңтүстік Қазақстан" Балажану Абаю;
  • корреспонденту газеты "Казахстанская правда" Вологодской Галине Юрьевне.

Вручены гранты президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

  • корреспонденту информационного портала "Orda. kz" Астахову Илье Дмитриевичу;
  • корреспонденту телеканала "Хабар 24" Балтабаеву Адилу Сериковичу;
  • корреспонденту информационного портала "Tengrinews. kz" Дуйсенгуловой Рабиге Табигатовне;
  • заместителю директора информационно-аналитической дирекции телеканала "Qazaqstan" Омашу Саламату.

Объявлена благодарность президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

  • творческому коллективу газеты "Время";
  • творческому коллективу ТОО "Қызылжар-Ақпарат";
  • творческому коллективу информационного портала "Kaztag";
  • творческому коллективу телеканала "TDK-42".

Ранее мы сообщали, что в честь Дня работников СМИ коллектив нашей компании АО "Qazcontent" (куда входит сайт baigenews.kz) получил специальную премию “Парламент сөзі”. К тому же, трое наших сотрудников попали в число счастливчиков, кто получил квартиры от президента Казахстана. 

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Сегодня, 13:48
259
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