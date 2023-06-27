АО "Qazcontent" стало обладателем премии “Парламент сөзі”

В преддверии профессионального праздника журналистов – Дня работников средств массовой информации - коллектив нашей компании АО "Qazcontent" получил специальную премию “Парламент сөзі”, передаёт BaigeNews.kz.

К тому же, трое наших сотрудников попали в число счастливчиков, кто получил квартиры от президента Казахстана.

"Благодаря сплочённому коллективу"- написал в Facebook председатель правления АО "Qazcontent" Бекзат Жусупов.

Специальная парламентская премия журналистам была учреждена решением Бюро мажилиса в 2016 году.

В состав АО "Qazcontent" входят сайты baigenews.kz, baq.kz и el.kz, тематические порталы – adebiportal.kz и e-history.kz, а также официальный сайт премьер-министра Республики Казахстан.

Ресурсы компании доступны на трех языках: на казахском, русском и английском.