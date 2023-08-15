Стало известно когда Жанибек Алимханулы проведет следующий бой

Чемпион мира WBO в среднем весе представитель Казахстана Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) объявил о планах вернуться на ринг осенью, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Накануне Twitter-инсайдер EverythingBoxing проинформировал, что следующий поединок Жанибека запланирован на октябрь. "Казахский стиль" в социальных сетях опубликовал пост, подтверждающий эту информацию: "Октябрь будет жарким", — написал он.

Где и когда именно состоится бой, пока не сообщается. Имя сопеника также пока неизвестно. В комментариях некоторые подписчики предположили, что следующим оппонентом Алимханулы может стать чемпион мира IBF из Германии Винченцо Гуалтьери (21-0-1, 7 КО) или британский претендент Феликс Кэш (16-0, 10 КО).

Свой последний на сегодняшний день бой Жанибек Алимханулы провел в мае в Стоктоне (штат Калифорния, США), в нем он победил техническим нокаутом во втором раунде канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).