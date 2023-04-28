Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса"

Фото: sports.kz

Издание "Спорт-Экспресс" впервые в истории опубликовало зарплаты всех хоккеистов КХЛ, в том числе и представителей астанинского "Барыса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Шайба.kz.

В минувшем сезоне самыми высокооплачиваемыми игроками казахстанского клуба стали Линден Вей и Никита Михайлис, которые получили по 50 миллионов рублей (278,7 миллиона тенге по текущему курсу).

Линден Вей – 278,7 миллиона тенге;

Никита Михайлис – 278,7 миллиона тенге;

Алекс Грант – 250,9 миллиона тенге;

Майкл Шапю – 144,9 миллиона тенге;

Крис Биграс – 139,4 миллиона тенге;

Юлиус Гудачек – 139,4 миллиона тенге;

Энтони Луис – 139,4 миллиона тенге;

Джесси Грэм –128,2 миллиона тенге;

Джереми Бракко – 122,6 миллиона тенге;

Иван Мищенко – 100,3 миллиона тенге;

Нельсон Ножье – 100,3 миллиона тенге;

Кирилл Савицкий – 72,5 миллиона тенге;

Антон Сагадеев – 72,5 миллиона тенге;

Михаил Григорьев – 55,8 миллиона тенге;

Кирилл Максимов – 55,8 миллиона тенге;

Алихан Асетов – 50,2 миллиона тенге;

Егор Шалапов – 50,2 миллиона тенге;

Никита Бояркин – 44,6 миллиона тенге;

Егор Петухов – 33,5 миллиона тенге;

Аркадий Шестаков – 33,5 миллиона тенге;

Самат Данияр – 27,9 миллиона тенге;

Михаил Рахманов – 27,9 миллиона тенге;

Юрий Сергиенко – 27,9 миллиона тенге;

Адиль Бекетаев – 22,3 миллиона тенге;

Дмитрий Гурков – 22,3 миллиона тенге;

Андрей Шутов – 22,3 миллиона тенгн;

Тамирлан Гайтамиров – 16,7 миллиона тенге.

"Барыс" – базовый клуб сборной Казахстана по хоккею. Команда ведёт свою историю с 1999 года.