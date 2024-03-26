Сразу несколько автобусов изменили маршрут в Астане
Сегодня, 09:23
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Сегодня, 09:23Сегодня, 09:23
69Фото: baigenews.kz
Схемы движения маршрутов временно изменились у трех пассажирских автобусов в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
По информации ТОО "City Transportation Systems", временно изменены схемы движения маршрутов №№ 7, 56, 61.
С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.
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