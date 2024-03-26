Сразу несколько автобусов изменили маршрут в Астане

Схемы движения маршрутов временно изменились у трех пассажирских автобусов в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

По информации ТОО "City Transportation Systems", временно изменены схемы движения маршрутов №№ 7, 56, 61.



С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.