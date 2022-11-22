Спрос на юристов, журналистов и учёных упал в Казахстане

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В октябре в Казахстане работодатели меньше всего искали юристов, ученых, маркетологов и журналистов, передает BaigeNews.kz. В Министерстве труда и социальной защиты проанализировали электронную биржу труда за прошедший месяц.

"Наименьший спрос со стороны работодателей проявлялся в отношении специалистов таких сфер, как юриспруденция, наука и консалтинг, а также маркетинг и СМИ. Рассматривая динамику за прошедший месяц, можно отметить, что на фоне двухкратного сокращения спроса на специалистов сферы образования, в соответствии с сезонными колебаниями, значительно выросла потребность в кадрах по специальностям в производственной сфере и в области ЖКХ (+67%). Так, наиболее популярными на производстве стали операторы производственного стационарного оборудования (8,5 тысяч вакансий), сварщики и фармовщики (3,5 тысяч вакансий), а в ЖКХ – слесари и сантехники (4,9 тысяч вакансий)", – сообщила управляющий директор АО "Центр развития трудовых ресурсов" Александра Молчановская.

Падение активности со стороны работодателей, выражающееся в значительном сокращении количества вакансий, в большей степени коснулось специалистов высокой квалификации, отметили в Минтруда. Потребность сократилась на 35% (11,7 тысяч вакансий). При этом спрос на кадры со средней и низкой квалификациями напротив увеличился: на 5% (+2,3 тысяч вакансий) и 9% (+три тысячи вакансий) соответственно.

"При стабильной доле спроса на специалистов средней квалификации, количество резюме работников такой квалификации довольно мало. Среди соискателей почти 40% – это кадры, предлагающие неквалифицированный труд. В тройку лидеров по количеству вакансий в октябре вошли сферы производства (15,9%, или 17,3 тысяч вакансий), образования и воспитания (10,4%, или 11,3 тысяч вакансий) и строительства и архитектуры (6,4%, или семи тысяч вакансий)", - рассказали в министерстве.

В разрезе регионов наиболее активными в плане спроса оказались города Астана и Алматы, Западно-Казахстанская, Туркестанская и Карагандинская области с общим количеством вакансий - 44,7 тысяч (41% всего спроса). Дефицит кадров наиболее остро проявлялся в Карагандинской, Восточно-Казахстанской (спрос превысил предложение в 4 раза) и Павлодарской областях (в 3 раза). Напротив, больше соискателей, чем вакансий наблюдалось в области Жетысу и Мангистауском регионе.

В разрезе профессий наиболее дефицитными оказались операторы котельных установок (5 853 вакансии против 3 081 резюме), охранники (1 525 вакансий против 472 резюме), швеи (1273 вакансии против 220 резюме), уборщики в офисах (1 271 вакансия против 323 резюме) и воспитатели (1 507 вакансий против 620 резюме).

Также стоит отметить некоторые изменения в гендерной структуре соискателей. Если в сентябре среди соискателей женщин было больше, чем мужчин, то в октябре ситуация поменялась в обратную сторону. Такая динамика очевидно связана с гендерным превалированием женщин в области образования, а мужчин – на проиводстве.