СПК не должны конкурировать с бизнесом - Роман Скляр

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Первый заместитель премьер-министра нашей страны Роман Скляр рассказал о том, как планируется развивать деятельность социально-предпринимательских корпораций, передаёт BaigeNews.kz.

"Каким мы видим СПК? В первую очередь СПК должны стать институтами, мы должны их переформатировать в институт развития. СПК должны освободиться от несвойственных функций, СПК не должны иметь на балансе имущество, которое не свойственно его функционалу. Ну и конечно же, СПК ни в коем случае не должны конкурировать с бизнесом. А быть институтом развития, который улучшит конкурентоспособность отдельно взятого региона", - сообщил Роман Скляр.

Он отметил, что соответствующие поправки в законодательство будут внесены в первом полугодии этого года.