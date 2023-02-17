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inform.kz Сегодня, 14:12
127
Сегодня, 14:12
127
Фото: inform.kz

СПК не должны конкурировать с бизнесом - Роман Скляр

Первый заместитель премьер-министра нашей страны Роман Скляр рассказал о том, как планируется развивать деятельность социально-предпринимательских корпораций, передаёт BaigeNews.kz.

"Каким мы видим СПК? В первую очередь СПК должны стать институтами, мы должны их переформатировать в институт развития. СПК должны освободиться от несвойственных функций, СПК не должны иметь на балансе имущество, которое не свойственно его функционалу. Ну и конечно же, СПК ни в коем случае не должны конкурировать с бизнесом. А быть институтом развития, который улучшит конкурентоспособность отдельно взятого региона", - сообщил Роман Скляр.

Он отметил, что соответствующие поправки в законодательство будут внесены в первом полугодии этого года.

"Хотел бы также подчеркнуть, что некоторые акимы сегодня говорили по деятельности СПК, что необходим закон, однако уже сейчас им никто не мешает проводить ту политику, которая в рамках действующего законодательства, которая соответствовала бы направлениям и функционалу самого СПК. А в законопроекте мы лишь ограничим те виды деятельности, которые им не свойственны, чтобы они их в будущем никогда не проводили и сосредоточились именно на решении задач регионами", - заключил Скляр.

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#СПК #Роман Скляр
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:12
127
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