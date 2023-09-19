Спикеры парламентов Центральной Азии и Кореи подписали декларацию о сотрудничестве

Региональное экономическое взаимодействие обсудили парламентарии на I Совещания спикеров парламентов по сотрудничеству между Республикой Корея и странами Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

На мероприятии выступили парламентарии Кореи, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил Председателя Национальной Ассамблеи Республики Кореи Ким Чжин Пхё за инициативу организации саммита и отметил, что повышение всестороннего взаимодействия со странами Центральной Азии и укрепление потенциала региона – одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана.

Основная сессия совещания была посвящена приоритетам регионального взаимодействия между Кореей и странами Центральной Азии на ближайшее время.

Одним из главных вопросов Ерлан Кошанов обозначил обеспечение региональной безопасности, отметив, что парламентарии Казахстана прилагают все усилия для поддержания стабильности в регионе.

"Актуальными вопросами нашего сотрудничества должны стать борьба с изменением климата, сохранение окружающей среды и биоразнообразия, эффективное использование и защита водных ресурсов, в том числе трансграничных", – сказал он.

По словам председателя Мажилиса, уже сейчас жители Центральной Азии сталкиваются с негативными последствиями экологической катастрофы Арала, таянием ледников и деградацией земли, которые могут подорвать продовольственную безопасность региона. Поэтому он призвал к обмену опытом с ведущими корейскими специалистами.

В рамках двух специальных сессий участники обсудили возможности непрерывного регионального экономического взаимодействия между Центральной Азией и Кореей, а также перспективы сотрудничества в сфере цифровой трансформации.

Ерлан Кошанов отметил, что Казахстан приступил к реализации новой экономической модели. По его словам, Казахстан видит большие перспективы для сотрудничества с Кореей в сфере инноваций, зелёных технологий, энергетики, промышленного производства, IT и банковского секторов.

По итогу встречи спикеры парламентов Центральной Азии и Кореи подписали декларацию "Развитие взаимовыгодных отношений, ориентированных на будущее".