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liter.kz Сегодня, 15:49
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Сегодня, 15:49
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Фото: liter.kz

СпецЦОНы по всему Казахстану не работают из-за аварии на серверах Госкорпорации

Казахстанцы жалуются на сбои в работе СпецЦОНов, передаёт BaigeNews.kz. В Госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, что занимаются устранением проблем по недоступности услуг.

"НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сообщает, что 2 и 3 мая зафиксирована недоступность услуг СпецЦОНов. При этом сообщаем, что 2 мая в специализированных центрах обслуживания населения наблюдалась недоступность услуг по причине технического сбоя сети на стороне госоргана. На сегодняшний день работоспособность частично восстановлена", - сообщили в НАО.

Там добавили, что 3 мая произошла авария на серверах Госкорпорации. Вследствие чего было приостановлено оказание государственных услуг во всех СпецЦОНах страны. На данный момент ответственными специалистами ведутся работы по устранению проблемы.

"При полном восстановлении работоспособности, будет сообщено дополнительно. Госкорпорация приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении. 

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Сегодня, 15:49
203
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