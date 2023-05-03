СпецЦОНы по всему Казахстану не работают из-за аварии на серверах Госкорпорации

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Казахстанцы жалуются на сбои в работе СпецЦОНов, передаёт BaigeNews.kz. В Госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, что занимаются устранением проблем по недоступности услуг.

"НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сообщает, что 2 и 3 мая зафиксирована недоступность услуг СпецЦОНов. При этом сообщаем, что 2 мая в специализированных центрах обслуживания населения наблюдалась недоступность услуг по причине технического сбоя сети на стороне госоргана. На сегодняшний день работоспособность частично восстановлена", - сообщили в НАО.

Там добавили, что 3 мая произошла авария на серверах Госкорпорации. Вследствие чего было приостановлено оказание государственных услуг во всех СпецЦОНах страны. На данный момент ответственными специалистами ведутся работы по устранению проблемы.