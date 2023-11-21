Спецрепортаж: жизнь после инсульта

Уникальные операции пациентам после инсульта проводят в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Жусуп Дуйсенов недавно пережил инсульт. У него отказали левая рука и нога, появились нарушения речи. Обеспокоенные родственники начали искать лучших врачей в стране и узнали, что в Астане есть хирург, который проводит уникальные операции.

После разговора с врачом вердикт был однозначным - немедленно везти пациента в столицу. В клинике у мужчины, перевезённого из Сарыагаша, взяли все необходимые анализы и стали готовить его к операции.

"У пациента, который прибыл из Сарыагаша, сужение сонных с двух сторон, артерия была полностью закрыта. У пациента также имеется проблема с сердечной системой. Из-за проблем с сердцем нельзя было давать ему общую анестезию. Мы приняли решение открывать артерию внутрисосудистым путём. Пациент полностью был в контакте, сам дышал, разговаривал", - рассказал хирург Мынжылкы Бердиходжаев.

Спустя несколько дней после операции перенёсший инсульт мужчина может полноценно говорить. Появилась чувствительность в конечностях. Впереди – реабилитация до полного восстановления движения, которая также пройдет в клинике. По прогнозам лечащего хирурга, полное восстановление в этом конкретном случае может занять от трёх месяцев до полугода.

Операции, которые проводит Мынжылкы Бердиходжаев – уникальны для Казахстана. Все они проводятся без разреза артерии с минимальной потерей крови в процессе. Помимо высочайшего мастерства врача большую роль играют современные технологии.